歐股盤前─指數期貨走揚 歐洲Stoxx 50期指上漲0.26%

市場持續關注企業財報表現，今 (24) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度上漲 0.26%。

台北時間週二下午 2 點 22 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.26%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.23%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.21%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.32%。

歐洲產業消息方面，精品集團 LVMH、法國汽車製造商寶獅雪鐵龍集團 (PSA Group)、荷蘭人力資源公司任仕達 (Randstad)，以及鋁生產商 Norsk Hydro，週二都將公布財報。

美中貿易爭端持續延燒，美國總統川普上週揚言，若有必要，將對價值 5050 億美元、中國進口至美國的所有商品，加徵關稅；此外，他也指控中國，「一直在操控匯率」。

對此，中國外交部週一回應，面對貿易戰，中國不願打、不怕打，必要時不得不打的立場，相當清楚，「中國不是被嚇大的」。

至於川普的「匯率操控說」，中國外交部表示，中方沒必要透過競爭性貶值，來支撐出口。

不過，為因應貿易緊張情勢，對經濟成長的威脅，中國國務院昨晚宣布整套擴大內需政策計畫。

昨日美股三大指數漲跌互見，道瓊工業指數收跌 13.83 點 (0.06%)，至 25044.29 點；標普 500 指數收漲 5.15 點 (0.18%)，至 2806.98 點；那斯達克指數收漲 21.68 點 (0.28%)，至 7841.87 點。