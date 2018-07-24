〈暑假消費指南〉搶旅遊商機 5銀行出國刷卡優惠比一比

暑期旅遊旺季來臨，想出遊卻擔心荷包大失血，只要善用手中信用卡，透過銀行提供的旅行社、電信費、消費及換匯等刷卡優惠，就可降低出國的旅費負擔，目前市面上包括一銀、兆豐銀、永豐銀、玉山銀、中信銀及華南銀等，均有提供出國刷卡相關回饋。

以兆豐銀行為例，今年推出的夏季旅遊優惠，8 月底前在全台 16 家旅行社刷兆豐卡滿額，最高可獲得 1888 元的刷卡金回饋，且團費可分 3 期 0 利率；另喜歡自由行的民眾，在 Agoda 刷兆豐 JCB 卡預訂飯店，不分國內外有最高 7% 折扣，若使用兆豐 e 秒刷網購神卡，或是歐付寶聯名卡，網路訂房還有最高 4% 現金回饋。

第一銀行去 (2017) 年推出的 Wonderful 星璨卡，也提供電信費、旅遊、數位網購通路或藥妝、免稅店等指定通路 2% 現金回饋，另也與喜鴻旅行社獨家合作推出優惠方案，選擇日、韓、港澳、大陸等限量優惠行程，折扣最高達 8%，在 Agoda 訂房也享最高 8% 回饋，另在國內旅行社及航空公司消費的 2% 回饋。

第一銀行信用卡處陳明美處長表示，Wonderful 星璨卡有超過 6 成為女性客戶申辦，在 Apple Pay、Google Pay、台灣行動支付的消費通路使用率，也明顯高於其他卡友。

中信銀的享想生活卡則看準國人喜愛到日韓旅遊，提供海外消費零手續費，隨身 WiFi 免費租賃 3 日，全球通用優惠方面則虎航全航線機票最高享 79 折優惠。

永豐銀的 JCB 卡指定實體特店消費可享 8% 免稅、5% 購物折扣、登錄贈 3% 刷卡金，另也與燦星、雄獅等旅遊業者合作，推出指定行程最高折 2000 元。

玉山銀行的玉山雙幣信用卡則有國外消費免 1.5% 交易手續費，並可直接以日圓繳款外，購買日幣還享有牌告匯率優惠 0.13 分的優惠，暑假期間日本消費回饋最高達 4%。

華南銀行享利樂活 combo 卡已申請電子帳單者，當期帳單新增國外一般消費享 2.5% 現金回饋無上限，國內一般消費 1% 現金回饋無上限，新戶首年國內一般消費 1.3% 現金回饋無上限。