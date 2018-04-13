光資訊需求大增 聯鈞首季毛利率、獲利看增

封裝代工大廠聯鈞 (3450) 去年獲利大減 36.9%，每股盈餘僅 5.66 元，創下近年新低。不過，第四季在光資訊出貨量大增下，毛利率拉上 31.4% 為最高一季，今年首季營收占比進一步攀升至 4、5 成，全年出貨量將大增，加上 2.5G GPON、EML 隨庫存去化需求將轉強，資料中心 100G 需求轉強，首季毛利率、獲利看增，今年營運更將重返成長。受到 PON 市場不佳影響，2017 年合併營收 72.69 億元，年衰退 11%，主要係聯鈞本身業績下滑 23%，以合鈞為主的其他則成長 33%，捷敏成長 5%。毛利率 28.2%，歸屬母公司稅後淨利 7.49 億元，每股盈餘 5.66 元。



不過，去年第四季合併營收 17.69 億元，毛利率回升至 31.34%，較前一季的 28% 增加約 3.4 個百分點，營業淨利率 22.4% 亦較前一季的 21% 增加約 1.4 個百分點，歸屬母公司稅後淨利 2.09 元，每股盈餘 1.58 元。



聯鈞表示，PON 需求已有明顯回溫，但價格競爭激烈。EML 庫存去化已告一段落，今年需求也會回溫，只是量無法回到去年高峰。資料中心規格轉向 100G 主流，速度比預期快，尤其是美國業者已經都轉為 100G，但整體市場是否超越去年還要觀察。



光資訊產品則將有顯著成長，主要應用在 3D 感測、投影筆、庭園燈等，去年 11 月業績開始顯著成長。聯鈞表示，綠光雷射需求上升很大一部分是取代紅光，去年第四季毛利率向上，光資訊確實有一定貢獻，今年首季營收占比已提升至 4、5 成，首季毛利率、獲利看增，全年營運更將重返成長。



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