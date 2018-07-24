強固電腦拉貨轉強 茂訊6月營收獲利創今年新高 上半年每股稅前1.41元

強固型電腦業者茂訊 (3213)6 月受惠季底效應，強固型電腦客戶拉貨大幅提升至逾 0.74 億元，創下今年新高，帶動單月獲利較上月倍增至 0.35 億元。茂訊 6 月合併營收 2.18 億元，月增 19.78%，年增 7.6%，為今年新高，其中，外銷強固型電腦貢獻 0.74 億元，較上月大幅增加 1.2 倍，筆電通路業績則約 1.43 億元，較上月略減。



在高毛利業務放量成長之下，茂訊 6 月獲利也大幅增加，自結營業利益 2329.9 萬元，較上月跳增 45%，稅前盈餘則為 0.35 億元，月增達 1.09 倍，換算每股稅前盈餘為 0.59 元。



累計上半年營業利益為 0.69 億元，年減 61.9%，稅前 0.83 億元，年減逾 59%，每股稅前 1.41 元。該股週二 (24 日) 收在 43 元，下跌 0.3 元或 0.69%，7 月初除息 4 元，目前仍貼息。