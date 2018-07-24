中國新創公司CEO「拼多多」 IPO獎金高達10位數

從 CEO 獲得的 IPO(首次公開發行) 獎金這項指標來看，現在正是中國新創公司掛牌上市的好時機！

以上海電商拼多多即將在美國 IPO 為例，執行長黃崢預估將可獲得的股票收益將可達到 10 位數，也就是至少 10 億美元的報酬，而且並無績效的約束。

而總部位於北京的手機製造商小米七月上市時，創辦人雷軍獲得 15 億美元的股票，也沒有附加條件。

相較之下，中國第二大電商京東在 2014 年上市時，對 CEO 劉強東的股票贈與，則讓公司付出 5.91 億美元的成本。

與未來績效指標無關的 IPO 獎金的概念是不尋常的，因為 IPO 已經成為一種補償 CEO 及其副手的方式。像拼多多、小米和京東的創辦人已經持有公司大量股票，即使沒有額外的獎金，他們也會成為億萬富翁。

引發投資人擔憂的是，如此豐厚的獎金是以犧牲未來股東為代價，並且可能讓公司即使還未做好準備就匆忙上市。

MSCI 公司 ESG 研究部副總裁 Michael Cheng 表示，薪酬獎勵政策是為了鼓勵公司高層為公司和所有股東創造價值，任何不以績效評量的薪酬方案都不符合股東的最佳利益，會讓獎勵的目的失去意義。

拼多多計劃在美國上市，預計以每股 16-19 美元價格釋出 8560 萬股美國存託憑證 (ADR)，IPO 後，預估拼多多市值將達 210 億美元，而黃崢則將擁有 46.8% 的股權。

根據彭博億萬富翁指數 (Bloomberg Billionaires Index) 的資料顯示，黃崢持有的股票和 IPO 獎金合計上看 83 億美元，將使其晉身成為中國 25 大富豪。

而這筆 83 億美元的財富還是以 IPO 價格區間的下緣來估算，若以區間上緣每股 19 美元估算，則意味著將擁有 99 億美元的淨資產，使得黃崢的中國富豪排名躍升為第 16 名，甚至領先中國第二大電商務京東創辦人劉強東。

香港概念資本 (Mindworks Ventures) 合夥人 Joe Chan 表示，對新創公司的 CEO 來說，能將公司 IPO 是首要之務，給予 IPO 獎金具有激勵作用。此外，給予豐厚的 IPO 獎金也為 CEO 提供存錢罐，以便按照他們認為合適的方式發行股票。