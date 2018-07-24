貿易戰威脅出口前景 日本7月製造業PMI刷1年半新低

由於出口需求減弱，日本製造業在 7 月份失去了動力。Markit / Nikkei 日本製造業採購經理人指數 (PMI) 初值為 51.6，寫下超過 1 年半來最低水準。

雖然 7 月製造業 PMI 數值仍高於 50 的分界線，但為 2016 年 11 月以來新低，6 月為 53.0。

日本製造業 PMI 走勢圖 圖片來源：Markit

整體而言，日本 7 月 PMI 下落預示前景不佳，因為美國帶動的國際貿易戰，鎖定中國、加拿大與歐盟等主要經濟體，可能衝擊出口導向的日本製造業。

IHS Markit 的經濟學家 Joe Hayes 表示，日本經濟上半年表現強勁，但第 3 季成長動力卻出現減緩。新業務增長率大幅下降，基本上只有持平，儘管日圓相對貶值，但出口需求已經連 2 個月惡化。

新訂單的指數由 6 月終值 52.7 跌至 50.1，達到 2016 年 9 月以來。

其他數據也顯示，日本經濟成長可能放緩。根據日本央行最新的短觀調查，日本大型製造商的信心在去年年底達到 13 年新高，但在今年 6 月底已明顯降溫。

日經 225 指數在昨天收盤大跌 1.3% 之後，今天開盤反彈 0.7%，但隨後漲幅縮減。至東京時間上午 10:31，指數上漲 0.37%，報 22447 點。