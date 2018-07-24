微軟Xbox將推出具有串流功能的新一代主機

上個月在 E3 上，微軟 (MSFT-US) 曾透露正在構建新一代的主機，並增加推出具有串流功能的遊戲主機。今日 (24 日) 的一份報告中顯示，新一代具有串流功能的主機命名為 Scarlett Cloud。

據外媒指出，下一代 Xbox 將有兩種版本。一個是傳統的遊戲主機，如同 Xbox One 和 Xbox 360，遊戲在主機裡處理運行。而另一個主機將是名為 Scarlett Cloud 的低功耗主。它將從微軟的 Azure 雲端系統運行遊戲，對於特定任務，如手柄輸入、圖像處理以及碰撞感測等，則將在本地端進行處理。缺點是，本地端依然需要很多的儲存空間，但是 Scarlett Cloud 的成本依然會低於一般傳統的遊戲主機。

具串流功能的 Xbox 可能會以比傳統 Xbox 的售價還低。微軟將依靠遊戲和線上服務功能的銷售來彌補價位上的差異，例如雲端服務的訂閱。

Xbox 主管 Phil Spencer 過去曾公開表示，最後階段是讓 Xbox 遊戲能在任何消費者希望的平台上運行。Scarlett Cloud 將作為一個低價的入口點。傳統機台上運行的任何遊戲都將能在 Scarlett Cloud 上運行。 目前，Scarlett Cloud 還在發展階段。

消息指出，對微軟來說，與遊戲相關的服務通常比其硬體產品更能盈利。隨著 Scarlett Cloud 的推出，遊戲將可從雲端抓取，微軟可以利用訂閱收費的方式讓沒有 Xbox 主機的玩家也能加入微軟推出的遊戲與服務，同時也吸引更多的玩家。預估該主機將於 2020 年推出並將帶來全面性的變革。

競爭者方面來說，Sony(6758-JP) 提供了大量的 PS2、PS3 和 PS4 遊戲庫，有些能通過 PlayStation Now 的服務進行串流。而 Nvidia(NVDA-US) 今年也開始在 GeForce Now 上提供少量串流服務，然而規模皆不大。

另一方面，相較微軟自身擁有的雲端服務平台 Azure 來說，Sony 和任天堂 (7974-JP) 等遊戲開發商不具備這樣的優勢，如果微軟的串流功能主機推出並衍生出新的商業模式，將可能對遊戲主機市場帶來新的衝擊。