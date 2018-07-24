王朝酒業(00828-HK)4億人民幣出售天津酒堡

王朝酒業(00828-HK)公布，以代價4億元(人民幣.下同)出售位於天津市北辰區土地，買方為天津頤養大健康小鎮建設開發有限公司，土地使用權面積為169,343.9平方米，地上建築物的總建築面積為24,532.01平方米，包括酒堡、紅酒冷穩勾兌中心及技術中心附屬用房等。

該集團擬將轉讓之所得款項淨額約3.12億元作以下用途：約1.5億元將用於償還該集團借款；及約1.62億元將用作該集團之一般營運資金。

該集團指出售的原因是該公司一直在檢討對該集團的業務策略，以改善流動資金和業務營運狀況及尋求股東回報的最大化。因營商環境快速轉變，如電子商貿及客戶的消費行為改變，營運酒堡未能應對該些轉變。葡萄酒產品的市場需求由中高端的公司客戶向中低端大眾市場轉變，這也正是集團戰略性的轉移重心。酒堡不能在提高電商及大眾市場業務方面發揮作用，同時其他相關設施目前並沒有作為集團生產的一部分在使用中。因此，該公司決定出售該資產以便將其資源投放在核心葡萄酒生產及分銷業務上。

股份繼續停牌，直至另行通知。

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