中國財政金融政策要協同發力 積極財政政策要更積極--國常會

中國國務院總理李克強周一主持召開國務院常務會議​，部署更好發揮財政金融政策作用​，要求財政金融政策協同發力，更有效服務經濟實體經濟和宏觀大局。要求保持宏觀政策穩定，積極財政政策要更加積極，穩健貨幣政策要松緊適度，堅持不搞大水漫灌式強刺激。

中央人民廣播電台報導，會議提出根據形勢變化，相機預調微調，定向調控​，應對好外部環境不確定性，保持經濟運行在合理區間​。引導金融機構按照市場化原則，保障融資平台公司合理融資需求，對必要的在建項目要避免資金斷供、工程爛尾。

會議要求發揮財政金融政策作用​，支持擴內需，調結構，促進實體經濟發展​，確定圍繞補短板，增後勁，惠民生，推動有效投資的措施​。

財政政策要更加積極，​在確保全年減輕市場主體稅負單1.1萬億元人民幣的基礎上​，將科技型中小企業研發費用按75%加計扣除的政策擴大至所有企業​，初步測算全年可減稅650億元​，對已確定的先進制造業、現代服務業等增值稅留抵退稅返還的1,130億元，在9月底前要基本完成​。加快今年1.35萬億元地方政府專項債券發行，推動早見成效​。

穩健貨幣政策要松緊適度​，保持適度社會融資規模和流動性合理充裕​，疏通貨幣信貸政策傳導機制​，把支小再貸款，小微企業貸款利息免征增值稅等政策落實到位​，引導金融機構運用降準資金支持小微企業等​。

會議要求加快國家融資擔保基金出資到位，努力實現每年新增支持15萬家小微企業和1,400億元貸款目標​，對拓展小微企業融資擔保規模等成效明顯的地方給予獎補​。出清僵屍企業，嚴打非法金融機構及活動，守住不發生系統性風險底線​。

會議認為​，激發社會活力，推動有效投資穩定增長，是推進供給側結構性改革補短板，鞏固經濟穩中向好勢頭，促進就業的重要舉措​，提出深化放管服改革，調動民間投資積極性​，在交通、油漆、電信等領域，推選一批以民間投資為主，投資回報機制明確，商業潛力大的項目​。

推進對外開放​，完善外資在投資鼓勵政策​，加快已簽約外資項目落地​。推進建設和儲備一批重大項目​，加強關鍵領域核心技術攻關​，會議通過了石化產業規劃布局方案，要求安全環保優先，並支持民營和外資企業獨資或控股投資，促進產業升級​。

近期央行官員批評財政政策不積極，為財政部代言的一篇“財政政策為誰積極？如何積極？”對央行官員的質詢進行了回應。亦引發市場對財政貨幣政策之間的協調產生質疑。

此次國常會要求財政金融政策要協同發力，更有效服務經濟實體經濟和宏觀大局。提出財政政策要更加積極積，穩健貨幣政策要松緊適度​回應了外界的質疑。

路透北京7月23日

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