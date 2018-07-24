美股盤後─科技股創新高點 等待大型企業財報 道瓊微幅收低

科技股週一上漲，並創新高點。華爾街等待幾家大型企業財報。

Google 母公司 Alphabet 於週一收盤後，公布第二季財報，顯示若不計歐盟罰款，每股獲利 11.75 美元，大幅高於預估的 9.64 美元。盤後交易中，其股價上漲逾 4%。



道瓊工業平均指數收低 13.83 點或 0.06% 至 25044.29。

Nasdaq 指數收高 21.67 點或 0.28% 至 7841.87。

S&P 500 指數收高 5.15 點或 0.18% 至 2806.98。

費城半導體指數收高 2.19 點或 0.16% 至 1361.38。

臉書與亞馬遜財報將於本週稍後公布。科技股為今年表現最佳類股，至上週五收盤為止，今年上漲了 15.4%。

目前為止，逾 17% 的 S&P 500 企業已公布第二季財報，其中有 82% 獲利優於預期。華爾街對本財報季期望甚高，接受 FactSet 機構調查的分析師平均預估，第二季企業獲利將較去年同期成長 20%。

分析師說，現在僅是第二季財報的初期階段，但目前為止，看來財報季表現非常良好。不解的是，分析師並未調高第三季獲利預估，甚至還小幅低於第二季。

由於目前為止，第二季財報大多優於預期，投資人並不預期第三季財報不佳。或許更多第二季財報公布後，情況會有所變化。

華爾街亦等待美國公布第二季 GDP 數據。該數據定於週五公布，預期為成長 4.1%。

上週，國家經濟委員會主席 Kudlow 說，經濟成長可能有一季或二季突破 4%。因為有數百萬人找到了工作。

但全球貿易擔憂持續發燒。週末在阿根廷舉行的 G20 會議，各國財政部長呼籲進行更多對話，避免政治與貿易緊張對全球經濟成長造成負面衝擊。

近來，貿易擔憂使得股市漲幅受限。6 月以來至上週五收盤為止，S&P 500 交易範圍僅 4.6%。

上週，川普亦對聯準會 (Fed) 發表了談話。他說，對升息並不感到高興，擔憂美國央行可能搞砸了經濟復甦。Fed 今年已兩度升息，預期年底前，還將再升息二次。