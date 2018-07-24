美股盤中─狹幅震盪 華爾街展望大型科技股財報

美國股市週一中場狹幅震盪，投資人等待幾家大型科技股公布財報，及幾項重要經濟數據。

台北時間 00:26

道瓊工業平均指數上漲 12.87 點或 0.05% 至 25070.99。

Nasdaq 指數上漲 17.67 點或 0.23% 至 7837.87。

S&P 500 指數上漲 4.68 點或 0.17% 至 2806.51。

Google 母公司 Alphabet 定於週一收盤後，公布財報。臉書與亞馬遜財報則將於本週稍後公布。科技股為今年表現最佳類股，至上週五收盤為止，今年上漲了 15.4%。

目前為止，逾 17% 的 S&P 500 企業已公布第二季財報，其中有 8% 獲利優於預期。華爾街對本財報季期望甚高，接受 FactSet 機構調查的分析師平均預估，第二季企業獲利將較去年同期成長 20%。

分析師說，現在僅是第二季財報的初期階段，但目前為止，看來財報季表現非常良好。不解的是，分析師並未調高第三季獲利預估，甚至還小幅低於第二季。

由於目前為止，第二季財報大多優於預期，投資人並不預期第三季財報不佳。或許更多第二季財報公布後，情況會有所變化。

華爾街亦等待美國公布第二季 GDP 數據。該數據定於週五公布，預期為成長 4.1%。

上週，國家經濟委員會主席 Kudlow 說，經濟成長可能有一季或二季突破 4%。因為有數百萬人找到了工作。

但全球貿易擔憂持續發燒。週末在阿根廷舉行的 G20 會議，各國財政部長呼籲進行更多對話，避免政治與貿易緊張對全球經濟成長造成負面衝擊。

近來，貿易擔憂使得股市漲幅受限。6 月以來至上週五收盤為止，S&P 500 交易範圍僅 4.6%。

上週，川普亦對聯準會 (Fed) 發表了談話。他說，對升息並不感到高興，擔憂美國央行可能搞砸了經濟復甦。Fed 今年已兩度升息，預期年底前，還將再升息二次。