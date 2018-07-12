中鼎攜手法商拿下萬大線144億元工程 預計2025年底完工

中鼎 (9933) 宣布聯手法商阿爾斯通運輸公司與阿爾斯通巴西分公司，成功承攬台北捷運「萬大線第一期機電系統工程」，合約金額約 143 億 7890 萬元。中鼎指出，預定於 2025 年底完工，將可提供往返台北市與新北市中和、土城地區安全、便捷的大眾交通運輸服務。中鼎表示，與阿爾斯通曾多次合作，包括台北捷運新蘆線、南港線東延段，以及台中捷運烏日文心北屯線，此次再度聯手，順利得標。



中鼎提到，捷運萬大線 (萬大中和樹林線) 屬中運量無人駕駛系統，第一期工程全長約 9.5 公里(含機廠支線約 700 公尺)，將設 9 座車站及 1 座機廠。本案為全系統機電標案，工程內容涵蓋相當廣，包括電聯車(含月台門)、行車監控、供電、通訊、自動收費等系統，以及軌道工程與機廠維修設備和系統整合與管理。



從 1989 年台灣第一條捷運木柵線，及至後續的南港、板橋、土城、新莊蘆洲、信義松山、台中捷運烏日文心北屯線及淡海輕軌等工程，中鼎皆有參與。中鼎也表示，此次再度得標，除了持續為台灣捷運工程提供服務，更憑藉專業技術實績，擴大業務領域至海外的新加坡和吉隆坡等地。