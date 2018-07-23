【華冠投顧】台積續強、被動反彈 大盤持續「驚驚漲」格局

◆盤勢分析

焦點個股 : 3105 穩懋、2330 台積電、3008 大立光、2474 可成、8436 大江

＜大盤分析＞

上週大盤完成「頭肩底型態」，昇楷提到「盤面的幾大挑戰，一是半年線之上為套牢帶，二是歐美股市短線轉弱，三是 OTC 指數反成拖油瓶。具備的優勢一是陸股有機會止穩反彈，二是台股已發展為滾量結構，滾量結構通常易走 "驚驚漲" 走勢」。

今日台股短線的優劣勢基本上沒什麼改變，因此走勢也幾乎複製上週五的走法，在歐美股市疲軟、OTC 指數續跌的背景下，大盤繼續逆勢收紅Ｋ+14 點，維持日Ｋ棒高點過前高、低點不破前低的驚驚漲步調，陸股同樣重複豬羊變色拉尾盤走勢，OTC 指數則持續大跌 - 1.35% 下測年線。

今日大盤若還原權息幾乎已逼近年初高點，純粹就線論線也仍牢牢守住所有均線，算起來非常強勢，因為現階段國際主要股市還能站在所有均線之上的已經寥寥可數，僅剩美國羅素 2000 指數、英國金融時報指數... 等。

然而比較可惜的是台股在外資買盤歸隊的同時，原先的強勢族群卻紛紛面臨籌碼面鬆動或基本面利空等問題，就像今日被動元件族群開始跌深反彈，偏偏又爆出 3D 感測、光學元件族群的利空來扯後腿，這也導致多頭攻勢較為顛簸。

在內外皆有亂流的環境下，短線可觀察大盤若能守住「頭肩底型態」之頸線位置便屬極強走勢，「驚驚漲」格局也可望延續。

＜操作策略＞

操作策略偏多不變，以月線為多方防守點。多頭強勢主流為蘋概族群，但必須鎖定在線形結構強勢或籌碼轉趨集中的標的。

＜強勢族群：生技、網通＞

生技及網通族群中，許多個股仍維持強勢結構，兩大族群各擁生技月、5G 籌備題材，可留意量極縮回測支撐的切入點。生技股中結構較強的有《4137 麗豐 - KY》、《8436 大江》、《4119 旭富》、《4190 佐登 - KY》、《1707 葡萄王》、《4104 佳醫》... 等，網通股則有《2345 智邦》、《3596 智易》、《4906 正文》、《2332 友訊》、《5353 台林》... 等。

＜主流族群：蘋概＞

今日蘋概 3D 感測龍頭《3105 穩懋》遇法說利空一字跌停鎖死，整個 3D 感測族群全被拖累。由於穩懋本身頭部型態明顯且融資位在高檔，正常而言即便多頭要扭轉線形也需要花時間築底或者乾脆狠殺融資換手，原本就屬於比較需要避開的標的。蘋概股當中，線形已轉為明顯多頭結構的除了《3008 大立光》、《2330 台積電》外，還包含機殼的《2474 可成》、電池的《6121 新普》、軟板的《4958 臻鼎 - KY》、封裝的《6147 頎邦》、設備廠的《2360 致茂》、軟性銅箔基板的《3144 新揚科》... 等，由於這些個股下檔擁有層層均線支撐，在操作上較具備進可攻、退可守優勢。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

