【華冠投顧】震盪時留意好股，3008大立光、2349錸德、3034聯詠、4927泰鼎

華冠投顧 謝宗霖 分析師

震盪時留意好股，3008 大立光、2349 錸德、3034 聯詠、4927 泰鼎

指數和 OTC 短線要分開來看，大盤在股王權王的走強下，沒有什麼太大的問題，偏弱的是 OTC，OTC 是內資及政策控盤，近期被動元件重挫，今天又加個 PA 三雄，早盤又是搞到一堆股跟著重挫，好在尾盤開始回穩，有些股也開始走漲，我們先維持原看法，繼續在年線這整理，個股表現為主。

指數的部分不多談，我們一樣把趨勢對，後續有望能走漲的標地，先例入口袋名單，似機而動。

3008 大立光，多方走勢沒有壞，今日雖然穩懋拉了蘋概股下水，但長線來看，沒有那麼差，別忘了最近走強的台積電，之前也是被法人降評；2349 錸德早盤重挫，這檔近期一直在洗刷刷，盤中最低 13.35，又拉到 15.25，收 14.9，震盪幅度之大，有些人都要去收驚了，但會這樣走，相信後面仍有故事才對；3034 聯詠、4927 泰鼎漲多整理，但看起來一樣還好。

市場近期震盪的很利害，平心看待即可，有好的標地好的買點，我們再找機會上車，祝大家休假愉快，下週操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

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