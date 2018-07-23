【安聯投信】迎戰波動 多重資產基金逆勢增胖

美中貿易雜音不斷，全球市場出現波動，投資信心也為之起伏。國內投信發行的多重資產型基金，受惠於可兼顧收益成長機會的策略得宜，基金規模反而持續逆勢成長，持續大幅領先其他類型基金。

根據投信投顧公會統計，到 6 月底，多重資產型基金規模較上個月成長 12.37%、位居投信發行各類型基金之冠；今年上半年，增胖幅度更達 185.96%、持續拉大與其他類型基金的差距，成為市場一大投資主流。

法人表示，到 6 月底，已有 11 家投信投入發行、或將旗下原有平衡型基金轉型為多重資產型基金，迄今累積共有 15 檔基金。這類基金多具有追漲抗跌特性，更能順應今年經濟維持增長態勢、但波動大的市場環境，受青睞程度逐步升高。

安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，今年全球經濟在美國領頭下維持增長態勢，市場情緒雖幾度為消化對美升息預期、中美貿易談判角力等而出現較大波動，但期間隨著非經濟因素影響淡化、市場再度將關注度拉回到基本面。

林素萍表示，國際情勢多空雜陳容易導致短期市場波動，牽動投資人的情緒，但今年美國企業獲利以雙位數成長態勢攀高，主要國家經濟指標也持續亮眼，迄今逾 13% 的 S&P 500 企業已公布第二季財報，其中 85.1% 獲利高於預期。

在經濟表現方面，林素萍表示，全球經濟成長維持正向，美國良好態勢預計第二季 GDP 會加快增長，美國花旗驚奇指數近期穩定，市場預估美國今年經濟成長率值 2.8%。實質可支配所得成長將持民間消費。

其中，6 月 ISM 造業指數上揚至 60.2，分項指數轉好，新訂單、產出貨時間都在 60 以上。另一方面，資本支出和美國就業市場亦改善，美國銀行對於企業放款標準仍偏向寬鬆，有利舒緩資本市場的緊張。

策略上，林素萍表示，美國經濟領頭復甦腳步不變，加上貼近大美國、且採取具「追漲抗跌」特性的多重資產投資組合，仍是較佳應對市場波動起伏的較佳策略。

建議投資人可採取「成長」搭配「收益」策略，當市場震盪時，仍有收益部位可陪伴投資人度過難關，減少震盪；當市場脫離混沌不明之際，成長部位也能讓投資人充分掌握資本利得契機，從容跟上景氣腳步，因應市場起伏。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。