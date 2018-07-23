【異動股】鋼鐵板塊持續拉升 柳鋼股份(601003-CN)漲近7%

午後，鋼鐵板塊持續拉升，截止發稿，柳鋼股份(601003-CN)漲6.94%報9.56元，新鋼股份(600782-CN)漲6.07%報6.81元，華菱鋼鐵(000932-CN)漲5.71%報9.25元，三鋼閩光(002110-CN)、南鋼股份(600282-CN)、韶鋼松山(000717-CN)等紛紛上漲超4%，馬鋼股份(600808-CN)、安陽鋼鐵(600569-CN)、方大特鋼(600507-CN)等股也漲超3%。

消息面上，據中鋼協初步數據，7月上旬重點鋼鐵企業粗鋼日均產量197.44萬噸，旬環比增長0.99%。7月上旬末，重點鋼企鋼材庫存量1157.46萬噸，較上一旬末增長1.36%，較上月同期下降5.4%。

6月末，鋼鐵協會CSPI中國鋼材價格指數為115.80點，環比上升1.51點，升幅為1.32%;比年初下降6.00點，降幅為4.93%;與上年同期相比上升14.77點，升幅為14.62%。

招商證券認為，環保趨嚴與淡季影響交織，政策釋放積極信號，隨著資管新規三大文件出台，政策調整拐點更加明晰，有助於顯著緩解市場對流動性及增長的擔心，有助於鋼鐵板塊情緒提振，估值有望修復。住建部表示，上半年全國棚改完成目標任務的62.5%，同時指出各地應當及早開工新建項目，加快建設續建項目，因地製宜推進棚改貨幣化安置。同時，上證報也報道鄉村振興戰略細化政策有望後續落地。近期政策層面釋放需求端積極信號，前期悲觀情緒有望進一步修復。疊加環保升級加碼，鋼鐵基本面繼續維持穩健。後續若宏觀預期修復，有望進一步提振鋼鐵板塊情緒。

光大證券認為，鋼鐵供給將會有一定的彈性，而需求總體基本保持平穩，行業利潤全年可能趨穩或者小幅下降，鋼鐵板塊難以出現大的機會。目前來看，鋼鐵企業盈利水平仍保持在相對高位，鋼鐵股估值仍然較低，維持鋼鐵板塊“增持”評級。

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