〈期交所新人新氣象〉許虞哲上任三大任務 期交稅降稅有譜

期交所今 (23) 日舉行董事長交接典禮，前董事長劉連煜借調期滿，由前財政部長許虞哲接任，才一上任，許虞哲就接到三大任務，包括：期交稅降稅、續推那斯達克 100 指數期貨與電子期貨納入夜盤、選擇權動態價格穩定措施上線。

期交所今天舉行董事長交接典禮，新任董事長為前財政部部長許虞哲，新任總經理為櫃買中心副總經理黃炳鈞。會中包括金管會主委顧立雄、財政部部長蘇建榮、證交所董事長許璋瑤等都一同出席，現場冠蓋雲集。

期貨公會理事長糜以雍於致詞時直接請益，希望期交所可以降稅，對此，許虞哲回應表示，期交稅徵收稅率目前為十萬分之二，即將在年底時到期，今日新上任的財政部蘇建榮部長也在此地，這問題正式提出來，相信未來租稅相關議題都將會分階段來考量。

而劉連煜擔任董事長 4 年任內，大舉推出國際化商品，很短時間內推出國際板包括：道瓊、S&P500、東證期貨、印度 50 期貨，他今天於致詞時表示，已與 CME(芝加哥期貨交易所) 談好那斯達克 100 期貨掛牌相關事宜，主要架構都已經完成，價格授權也已經口頭同意，加上年底有電子期貨納入夜盤，對 IT 產業的避險是非常重要的，都要請新任董事長許虞哲持續推動。

此外，台股 2 月 6 日大跌，很多投資人以為做空台指選擇權可以大賺，結果卻發生慘賠，選擇權動態價格穩定措施何時上線再度備受關注。

對此，新任總經理黃炳鈞會後受訪時表示，期交所分階段推動期貨動態價格穩定措施，今年初已經先推動台股期貨及小型台指期貨的近月及次近月契約的動態價格穩定措施，今年底將進一步建置其餘的國內股價指數期貨上線，第三階段為推動台指選擇權動態價格穩定機制，預計時間點落在明年上半年。