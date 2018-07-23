台股區間盤整格局成形 Q3聚焦蘋概、業績成長股

台股今 (23) 日指數於 10950 點附近狹幅震盪，法人表示，光學股展望正面、半導體指標大廠法說內容市場也多樂觀解讀，加上市場併購題材等，將成台股向上的動能，目前資金面逐步轉入蘋概股布局，估計進入第 3 季旺季，蘋果新機和業績成長題材值得期待。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，第 2 季支撐台股走勢的漲價題材股近期走勢震盪，被動元件龍頭雖擁業績護體，但卻無法如市場預期順利填權息，加上光學權值法說會後，資金開始朝具代表性、低基期的蘋概股轉移，布局第 3 季蘋果新機題材，也讓漲多的被動元件族群面臨沉重賣壓，建議可持續觀察後續財報數據所提供的估值向上動能，以及填權息表現。

展望第 3 季，周書玄指出，iPhone 新機將吸引市場目光，目前主要大廠法說內容均正面，除確定性高的光學外，搭配車用、光通訊或其他趨勢題材的相關蘋概股也可布局。

另手機全螢幕趨勢，這將造成生產流程上的改變，不僅 3D Sensing 的瀏海設計易造成 LCD 破損，影響良率，要達到無邊框設計還要加裝軟板才能安裝 LCD，因此相關廠商可望受惠。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏則認為，重要指標股法說會報佳音，為市場增添更多信心，接下來隨著電子業即將步入產業旺季，估計業績成長題材股仍將擔綱支撐盤面的要角，近期市場應會將注目焦點再轉向基本面，聚焦在主要科技大廠陸續召開法說會所公布的財報數據和產業展望上。

廖哲宏表示，iPhone 新機未來新功能可望帶動相關供應鏈的表現，加上即將步入產業旺季，蘋果與非蘋陣營將陸續發表新機，有望支撐相關板塊的表現；此外，受惠新台幣匯率走貶，外銷產業第二季匯兌收益可觀，部分受惠族群也可留意。