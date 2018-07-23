歐股盤中─汽車類股疲軟 泛歐 Stoxx 600小跌0.01%

受汽車類股疲軟影響，今 (23) 日歐股早盤，主要指數走跌，泛歐 Stoxx 600 指數一度小跌 0.01%。

台北時間週一下午 5 點 50 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.01%，德國 DAX 指數下跌 0.05%，法國 CAC 40 指數下跌 0.33%，英國 FTSE 指數下跌 0.20%。

週一早盤，在泛歐 Stoxx 600 指數中，汽車類股表現最差，跌幅約 1.3%。

歐盟執委會主席 Jean-Claude Juncker，本週將前往華府，與美國總統川普協商汽車關稅問題。

飛雅特克萊斯勒日前任命吉普車事業負責人 Mike Manley，接替健康狀況不佳的 Sergio Marchionne，擔任執行長一職，飛雅特早盤股價下挫約 4%。

Marchionne 同時也卸下法拉利董事長職務，法拉利早盤股價跌約 5%。

受罷工與市場競爭影響，瑞安航空股價走跌；法航荷航集團股價也下挫，跌幅約 2%。

瑞士寶盛銀行 (Julius Baer) 股價跌約 4%。

20 國集團 (G20) 結束為期 2 天的財長會議，並發表公報稱，源自貿易爭端的威脅，已使全球經濟短中期風險增加。

法國財長 Bruno Le Maire 呼籲，美國應「回歸理性」，歐盟不會在「被槍抵著頭」的情況下，協商貿易問題。