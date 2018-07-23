【港股解碼】科技為翼，擴張為骨，齊魯高速還能飛得更高！

本月19日，山東省高速公路運營商齊魯高速（01576-HK）掛牌上市。每股發行價2.5港元，融資規模約在12.5億港元。距離上一家內地高速運營商赴港上市已經過去了8年半，但公路股仍然是投資者們的心頭愛。

於上篇文章中，筆者已經指出受益於區位經濟發展、攀升的市場需求、苛刻的准入條件及國資企業入股背書等利好優勢，齊魯高速派息率已經超越“A股公路分紅網”寧滬高速。加上上行的營收盈利、穩健的現金流，齊魯高速赴港上市底氣十足。但成功上市不是終點，從招股書披露各項規劃看，齊魯高速還可以走的更遠飛得更高！

引進高新技術，核心業務做精做專

齊魯高速對未來的發展規劃可以概括為八個字——“做精做專，做大做強”。

在多數人眼中高速公路運營商的營收主要由車輛通行費構成，收路費則被視為躺著賺錢。前半句誠然不假卻有失全面，後半句更是大錯特錯——從別人口袋掏錢從來不易，想提升營收更是一件技術活，但齊魯高速自有應對之策。

營業記錄期內，除通行費業務外，齊魯高速亦從事廣告業務，包括出租濟菏高速公路沿線看板及提供廣告發佈業務。截至2017年12月31日止三個年度，齊魯高速分別實現廣告業務收入40萬元、270萬元及340萬元。營業記錄期內至2017年4月止，齊魯高速亦從事服務區運營及石化補給與產品銷售。以上業務實現營收相較於動輒上十億的通行費收入固然是九牛一毛，但齊魯高速於業務多元化層面的嘗試和創新仍然值得肯定。

於核心業務——通行費業務層面，齊魯高速雙管齊下。

一方面，齊魯高速通過萬兆以太網即時傳送高速公路路況資訊、廣告播報路面情況，配合集成式資料庫進行預防性高速養護措施及確立“路警聯合”的高效事故應對機制，保證高速公路的通行能力並最大程度提升用戶體驗；

另一方面，齊魯高速於營業記錄期內不斷引入先進技術、現代化設備，如增設ETC車道數量、安裝自主髮卡機系統及計重設備，提高公路運營效率的同時也大大降低了漏征率。齊魯高速計畫未來將持續引進ETC技術，如招股書中提及的ETC車道自動攔截超時車輛的收費系統，可實現對駕駛員任何偷逃費行為的實施現場調查。

簡單來說，齊魯高速借助高新技術有效提高運營道路通行能力，以優質的用戶體驗保證濟菏高速公路的不可替代性和日均車流量的穩定增長，這是齊魯高速獲得營收的基礎。獲得可持續性車流量後，再通過高新技術如ETC專案、MTC專案保證收費品質，減少通行費漏征。正所謂應提供的產品服務一絲不苟，該得的回報分厘必爭。

融資擴張，不斷做大做強

目前齊魯高速僅負責養護、運營和管理濟菏高速公路一條線路，但由於此線連接了多個工業區及著名旅遊勝地，加上山東省連通渤海經濟區、長江三角洲及珠江三角洲的區位優勢、以及沿線城市經濟發展導致民用車輛數的上升，齊魯高速於過往經營期內也取得了不錯的業績——總通行費收入三連增，截至2017年12月31日止年度通行費收入已達到10.38億元！遇上養護材料成本一路走低，齊魯高速的年內利潤更是芝麻開花節節高，2015年至2017年三年間年內利潤複合年增長率高達40.71%！

不過，齊魯高速的雄心壯志顯然並不止於此。招股書顯示成功上市後，齊魯高速計畫將融資金額的約50%——6.6億港元用於收購經營性收費公路、橋樑及相關道路基建專案或股權。且在考慮不確定風險及投資回報率的情況下，齊魯高速傾向收購經營、管理或投資至少已部分完成或已運營的山東省內道路相關專案。

齊魯高速的考量其實不難理解，新建基建專案不僅需要經過漫長的審批流程，而且前期投入巨大，可能會對齊魯高速已有線路業務的正常運營造成影響。接手已完成或部分完成的基建專案不僅節省時間，而且接手就能繼續運營有效提升企業資金的流轉速度，更快也能更穩定的獲得回報。

值得一提的是，齊魯高速母公司——齊魯交通集團目前直接或間接持有高速公路47段，運營高速公路全長3452公里，占山東省總通車量的60%。聯繫齊魯高速的收購偏好，加上齊魯高速同齊魯交通的密切關聯，齊魯交通持有線路似乎正是齊魯高速的菜！

對於投資者來說，企業將資金用於投資增值性資產絕對是一個好消息。不僅企業業績水準有望更上一層樓，所持股票對應資產也相應增加。換言之，在齊魯高速用上市融得資金完成收購的那一刻開始，投資者所持有股票就已經增值。

從長期看，高速公路等基建專案往往具有較長的收費期限，期限內運營商只要做好專案養護保證通行品質，幾乎不需要更多的追加投入就可以獲得穩定的資金來源。在養護材料——瀝青、水泥等產品價格持續下行的背景下，專案養護的成本更是大為削減。加上國家和山東省政府對高速公路行業的政策支持，眼下可謂齊魯高速擴張的好時期。

綜合來看，齊魯高速自身實力過硬——營收穩健、派息慷慨，國資光環加身信用可靠，更難能可貴的是齊魯高速對於自身未來發展具有清晰可行的發展規劃，有“更上一層樓”的雄心壯志。在市場環境向好發展的大背景下，齊魯高速未來還可以飛得更高！

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