中國雲計算大會將舉行 阿里、騰訊、百度將發表主題演講

2018第十屆中國雲計算大會將於7月23日至25日在北京舉行，會議主題為"聚力雲上生態賦能實體經濟"，代表企業新華三、浪潮、BATJ等將發表主題演講。據介紹，本次會議還將設立"雲計算核心技術與實踐"、"大數據與人工智能"、"雲製造與企業數字化轉型"等主題論壇。

數據顯示，雲計算是近年來信息技術產業發展最快的領域，2016年全球雲計算產業規模達到4348.1億元，同比增長25.4%;中國雲計算產業規模達到514.9億元，同比增長36.2%;預計到2020年全球雲計算產業規模將達到9530.3億元，復合增長率達到21.68%;中國雲計算市場規模將達到1387.6億元，復合增長率高達28.13%，增速上遠高於全球水平。

相關概念股中，用友網絡(600588-CN)用友雲包含PaaS、SaaS等多類雲服務業務，在財政、汽車、教育、金融、建築、餐飲、能源等行業的雲服務、產品與解決方案居國内領先水平，為中國及亞太地區眾多企業與機構提供軟件、雲服務和金融服務，其中中國500強企業超過60%與用友建立合作關係。光環新網(300383-CN)已獲得亞馬遜授權，在中國境内提供併獨立運營基於AWS技術的雲服務。

來源：中金網

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