粵澳合作框架協議今年重點工作明確 包括建立跨境金融合作統籌協調機制

廣東省日前公布2018年實施《粵澳合作框架協議》的重點工作，包括建立粵港澳大灣區跨境金融合作統籌協調機制、推進220千伏對澳輸電第三通道線路工程建設、舉辦「2018年粵澳食品安全工作交流合作會議」等。

新華社周六晚間報導，實施《粵澳合作框架協議》2018年重點工作的內容包括六大項，分別為粵港澳大灣區建設，攜手參與「一帶一路」建設，完善基礎設施與推動便利通關，促進社會公共服務合作，推進重點合作區域建設和完善機制安排。

在粵港澳大灣區建設方面，提出共同落實粵港澳大灣區發展規劃，建立粵港澳大灣區跨境金融合作統籌協調機制。同時，積極謀劃打造粵港澳大灣區國際貿易平台，聯合赴海外開展粵港澳大灣區投資營商環境推介活動。

重點工作還包括，加強粵澳知識產權信息共享，共同舉辦「泛珠三角區域知識產權公務人員交流活動」，推動建立兩地知識產權保護部門協作機制；鼓勵和支持澳門居民在粵創新創業，啟動建設博士和博士後區域性創業孵化基地，繼續舉辦廣東「眾創杯」創業創新大賽，並探討設立澳門賽區。

上述通知還提出，廣東中山市政府與澳門特區政府指定的公司以合資開發方式推動中山與澳門合作建設澳門中山青年創新創業園，支持澳門青年到中山創新創業，促成“粵澳青年創新創業合作基地”落戶中山翠亨新區。

路透北京7月22日

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