友達法說本周登場 市場聚焦三大重點

面板廠法說本周陸續登場，韓廠 LDG 預計 7 月 25 日舉辦，面板雙虎中的友達 (2409-TW) 則是在 26 日召開，群創 (3481-TW) 則是早已宣布今年不自辦季的法說會；友達首季每股純益 0.45 元，連續 7 季獲利，第 2 季財報引發法人關注，普遍仍樂觀看待可維持獲利，另外，第 3 季的市況及價格走勢，預期也將是法人聚焦重點。

友達第 1 季營收 744.4 億元，季減 7.7%，毛利率 10.9%，營益率 4%，雙創 2016 年第 2 季以來近 7 季新低，歸屬母公司業主純益 43.1 億元，每股純益 0.45 元，已是連續 7 季獲利。

友達 6 月合併營收 248.3 億元，月減 3.5%，年減 13.1%，第 2 季合併營收 750.5 億元，季增 0.8%，年減 11.1%；累計前 6 月合併營收 1494.99 億元，年減 13.6%。

由於電視面板價格續跌，友達調整第 2 季產能，降低電視面板出貨比重，增加電競監視器等利基產品的出貨，減輕電視面板價格下跌的影響；法人預估，友達第 2 季毛利率、營益率將分別降到 10%、3%，稅後純益 16.93 億元，每股純益 0.18 元。

第 3 季進入傳統旺季，7 月起包括 32 吋、40 吋、43 吋等電視面板價格上漲，拉抬 50 吋電視面板價格，大尺吋電視面板價格可望止跌，在價量可望齊揚下，有助面板廠的營運；預期法人在友達法說會中將聚焦的重點，除了第 2 季財報數字外，也關注下半年營運、面板價格走勢等議題。