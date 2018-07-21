貿易戰空窗而非消彌 跟著20檔低波動ETF成分股抗跌

第二波美中貿易戰在 8 月底生效機率仍高，現在只是處於空窗期，貿易戰的不確定性並非完全消除，台股目前出現主流股輪動快速，高波動風險不時出現，不少法人建議可以加碼低波動 ETF，其實跟著 20 檔低波動 ETF 持股成分股明細，預期也有助抗跌抗波動。

美國總統川普週五 (20 日) 再度放話，表示已準備好對中國總價值高達 5050 億美元、幾乎是所有的進口產品課徵關稅，且川普放話的金額一次比一次高，外界預期，第二輪關稅可能實施時間點落在 8 月底至 9 月初，貿易戰的不確定性仍將持續影響市場情緒。

近期貿易戰看似利空鈍化，但是，一有風吹草動，國際股市還是嚇趴，針對貿易戰一再升溫的影響，有經濟學家警告，中美貿易摩擦升級將威脅全球增長；就連金管會主委顧立雄都擔憂，第二波貿易戰若還有互課高關稅，就會產生物價上漲效應，對總體經濟、資金面和產業面的影響都要再觀察，嚴重恐傷及台灣產業發展。

國泰投信就表示，中美貿易戰的不確定性仍將成為下半年台股的黑天鵝，將使股市震盪加大，投資宜以低波動 ETF 做為核心投資標的。

低波動 ETF 雖然通常較單調無趣，其股價在大盤上漲期間的漲幅較小，但因為在大盤下跌期間的跌幅也小，對中長期投資人來說，報酬率不遜於高波動投資。目前在台股掛牌交易的低波動 ETF 有 2 檔，分別為：國泰臺灣低波動 30 (00701-TW)、元大臺灣高息低波 (00713-TW)。

其實除了這 2 檔低波動 ETF，國泰臺灣低波動 30 與元大臺灣高息低波的前 10 名成分股，都位居產業龍頭地位，也可以是投資人關注標的。

截至 6 月底，國泰臺灣低波動 30 前 10 名持股明細分別為：台積電、中華電、南亞、國泰金、富邦金、統一、中信金、中鋼、兆豐金、日月光。

而元大臺灣高息低波前 10 名持股明細分別為：南亞、中信金、台積電、聯強、開發金、可寧衛、友達、台化、國票金、震旦行。

由兩檔低波動 ETF 追蹤的成分股可發現，金控股、權王是兩者都同樣青睞的對象，也都是波動相對較低，且高股息的股票，籌碼穩定，漲時跟漲、跌時抗跌，預期為現階段避險獲利較佳標的。