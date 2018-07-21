〈保單健檢攻略〉DRGs健保新制上路 自費額將增加 實支實付要加入

意外、傷病總是來的令人措手不及，這時醫護治療就成為人生重大關卡，且往往伴隨沉重的的經濟壓力。根據統計，國人自付醫療保健支出一路攀升，10 年來成長超過 2 成，在下一階段 DRGs 的健保新制隨時可能上路的情況下，未來民眾自費項目可能還會增加，保單重新健檢相當重要，而實支實付醫療險已成為國人基本款必備保障。

根據衛生福利部統計，2007 年平均每人每年醫療保健支出為 35545 元，家庭自付占 35.67%、達 12679 元；2016 年平均每人每年醫療保健支出達 46219 元，家庭自付占 33.96%、達 15696 元，自付費用成長 23.8%，顯示醫療自費額節節攀升。

另外，因應健保財務，自 2014 年起，健保已開始實施第二階段的 DRGs－一種包裹式給付制度，將同一類疾病、採取類似治療的疾病分在同一組作為健保給付方式。不論採用何種治療方式、藥物、住院天數，在給付價格都有上限的限制（同病同酬），因此門診手術、自費部份將會愈來愈多。

目前有 531 個項目採 DRGs，衛福部健保署規劃，若與醫界取得共識，可能於今年 7 月實施下一階段 DRGs，雖然至今尚未拍板，但下一階段 DRGs 健保新制隨時可能上路，未來民眾就醫的自費項目與醫療支出，只會愈來愈多。

元大人壽商品精算部總經理張銘修副表示，隨著醫療科技進步、DRGs 各階段實施，未來將會有更多手術不需住院就可以完成，因此民眾在評估醫療險時，不該只是以住不住院當依據，而是要看手術類別，來看給付有沒有差別；應該重新檢視並調整醫療險的內容，除了檢視住院日額的額度是否足夠，也應該加強重大疾病提供的一次給付的醫療保障，彌補因病而造成工作中斷、收入減少而面臨經濟困窘的困境。

張銘修強調，因為 DRGs 健保新制影響醫療自費額提高，在重新檢視保單時，實支實付醫療險就成了必備重點，實支實付醫療險最大的優點，在於能夠配合實際的醫療支出來填補經濟損失，舉凡超等住院病房費差額、住院期間自行負擔之敷料、醫師指示用藥、掛號費及證明文件及其他外科手術費用等，都可透過實支實付的醫療雜費項目，以全民健保身分在保障限額內實報實銷，讓民眾可以有足夠的彈性去選擇最適合自己的醫療方案，確保擁有最佳醫療品質。

