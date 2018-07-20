強化策略合作 南亞科收購同集團後段封測廠福懋科19%股權

DRAM 大廠南亞科 (2408) 宣布收購同集團福懋興業 (1434) 釋出的福懋科(8131)19% 股份。南亞科總經理李培瑛表示，南亞科和福懋科是前後段廠商，又是同集團，此舉可強化雙方的策略合作關係。福懋興業與南亞科同屬台塑集團，而兩家公司總經理李敏章及李培瑛，於 20 日傍晚攜手召開重大訊息記者會，宣布由南亞科以鉅額交易方式，取得福懋興業所釋出的福懋科 19% 股份，約 8402 萬股，每股交易價格 36.3 元，總金額達 30.5 億元新台幣。



李敏章提到，出售福懋科 19% 股權，是為了活絡資產，籌措投資資金，以福懋科今天收盤價 35 元計，溢價幅度約 3.7%，處分利益約 8.86 億元，而交易完成後，福懋科持股將降至 2.06 億股，持股比率約 46.68%；但交易後，福懋興業仍舊是福懋科主要大股東。



由於南亞科是 DRAM 製造大廠，福懋科則從事後段封測，彼此也是上下游關係，尤其南亞科更是福懋科的主要大客戶，這次南亞科收購部分福懋科股權，李培瑛認為，可以強化雙方策略合作關係，提升技術能力及整體營運績效。