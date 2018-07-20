川普對美聯準會說三道四 分析師對總統影響力看法分歧

為尊重美國聯準會的獨立性，歷任美國總統極少對貨幣政策發表評論，不過川普並不屑於這樣的傳統。他週四 (19 日) 接受《CNBC》專訪時表示，他對聯準會升息並不滿意，而且這會影響到政府正在進行的經濟政策。

在川普講完話後，美元回吐週四原先的漲幅，美債殖利率也下落。分析師關注川普談話後的美元發展，但對總統在匯率的影響力意見分歧。

川普在採訪中說，升息而能放緩經濟成長，對此「我並不感到興奮」。他也說，他不在意總統是否該為了聯準會的獨立性，而避口不談匯率。

川普說：「我不在乎他們說什麼，因為我的意見沒有改變。」

美元指數

JonesTrading 首席市場策略師 Michael O'Rourke 表示，大多數總統都不會對匯率發表評論，但川普不是「大多數總統」。

2003 年小布希 (George W. Bush) 總統曾發表評論，指美元下挫「違背了我們的政策」。但川普對匯率的看法，則表達得更頻繁及直接。

2017 年 1 月對於美元在大選後一路強漲，川普說美元「過於強勁」；2017 年 4 月，他重申了這個看法。到當年 7 月時，他又說他喜歡一個「不太強」的美元。

當美元走勢疲軟之後，川普在今年 1 月又開口，說他希望見到強勢美元。今年 4 月以來美元強升，過去 3 個月以來，大約升值了 6%。

B.Riley FBR Inc 首席全球策略師 Mark Grant 表示，總統對於利率的評論應該受到交易員關注，總統的看法，可能會讓聯準會在決策時重新思考。

Bianco Research LLC 的創始人 Jim Bianco 則認為，總統的發言是一種口頭壓力，但不太可能因此改變政策，對市場來說，應該無視他的看法。