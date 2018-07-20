歐加盟：如果美對進口車徵收新關稅，將採取報復措施

據英國廣播公司(BBC)報道，7月19日，歐盟、墨西哥和加拿大表示，如果白宮對外國汽車和汽車零部件徵收新關稅，將對美國進行報復。

報道稱，去年美國車輛的進口總額為2000億美金，其中80%來自墨西哥、加拿大、日本和德國。今年5月，美國總統特朗普命令商務部進行調查，判斷美國是否應以維護國家安全為由收取進口車關稅。7月19日，歐盟、墨西哥和加拿大對此發出了警告。

而特朗普的想法在美國國内也遭到了一些人的反對。一些汽車愛好者擔心，部分古董車的價格會提高。針對該調查，包括通用汽車在内的美國主要汽車生產商也提出了意見。

一位來自亞利桑那州的人表示：“這樣做是瘋了。”

墨西哥駐美大使費爾南德斯說，墨西哥進口車沒有影響過美國國家安全。“我們會對不公平的貿易限製保持警惕，併行使正當權利以確保墨西哥汽車業不受影響。”報道稱，加拿大和歐盟也在針對美國關稅醞釀反擊措施。

報道稱，抛開他國報復手段不談，進口車關稅本身就會對美國產生影響。首先，汽車和零部件進口關稅將大幅提升美國汽車市場均價：每輛進口車將平均漲價6000美元，本土車輛平均漲價2000美元。其次，德國寶馬和日本豐田等企業為美國提供了大量就職崗位。華盛頓彼得森國際經濟研究所提醒道，關稅將提高他們的經營成本，導緻美國19.5萬名民眾失業。

來源：環球網

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