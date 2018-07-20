歐股盤前─指數期貨走跌 歐洲Stoxx 50期指跌0.14%

美國總統川普對聯準會 (Fed) 升息一事，感到不滿，稱經濟成長恐因此趨緩；另一方面，歐盟正在草擬新的報復性關稅清單，準備「回敬」美國；今 (20) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度下跌 0.14%。

台北時間週五下午 2 點 31 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.14%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.01%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.22%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.26%。

川普日前接受 CNBC 採訪時表示，Fed 持續升息，恐使經濟成長趨緩，「我們為經濟做了不少事，結果利率卻上升，我不滿意。」

上述言論一出，美元回吐當日漲幅，美債殖利率走跌。

川普此舉，打破了 20 多年來，白宮尊重 Fed 獨立性的傳統；白宮隨後澄清，稱川普對利率的評論，只是重申其長期以來的立場。

貿易戰情勢方面，歐盟官員日前指出，布魯塞爾當局，正在草擬新的報復性關稅清單，準備反制美國；此外，中國外交部發言人昨日痛批，美國蠻橫無理、出爾反爾、言而無信，是貿易爭端升級的根本原因。

上述情況，使投資人感到憂心，週四美股收低，道瓊工業指數收跌 134.79 點 (0.53%)，至 25064.50 點；標普 500 指數收跌 11.13 點 (0.40%)，至 2804.49 點；那斯達克指數收跌 29.15 點 (0.37%)，至 7825.30 點。

歐洲產業消息方面，愛馬仕 (Hermes)、建築業者 Skanska，以及法國航空航太公司 Thales，週五都將公布財報。