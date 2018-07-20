連虧7年淨值僅0.04元 中國投資基金1年卻暴漲15倍 今開盤暴跌7%

在香港上市的中國投資基金公司 (0612-HK) 昨 (19) 日暴漲近 30%，過去一年股價漲 15 倍。該基金去年年底的每股淨值只有港幣 0.04 元，卻能賣出每股港幣 12 元或 13 元的天價，對應市值達到 300 倍左右！

繼昨天暴漲近 30% 後，中國投資基金公司今 (20) 日開盤大跌 7.083%，報港幣 11.02 元。

圖：新浪財經

中國投資基金公司股價暴漲，去年第四季被納入 MSCI 全球小型股指數，由於市值已經明顯超過港幣 50 元門檻 ，該公司今年 8 月有可能被納入深港通名單中，允許符合條的境內投資者買賣。

該基金公司的投資目標是透過投資組合中期 (持有 1 年以上) 資本增值、股息及利息爭取盈利，以及由投資組合賺取股息及利息收入。為平衡該公司在不同行業之投資風險，該公司將投資於 (但不限於) 資訊科技、電訊、製造業、醫藥、服務、地產、基建、人壽保險及環保業內之非上市及上市公司。

過去一年，該公司股價暴漲了 15 倍，1 年前最低價格只有港幣 0.74 元，到了 7 月 19 日收盤達到了港幣 11.86 元，暴漲 15 倍，若按照 19 日盤中高點港幣 13.74 元來看，更暴漲了 17.5 倍之多。市值從 1 年前的港幣 9 億元，暴漲到港幣 144 億元。

股價暴漲通常都有經營業績支撐，但中國投資基金公司卻連續 7 年虧損，並且虧損額連續擴大，去年巨虧港幣 1.5 億多元。

從歷年年報來看，2011-2017 年，中國投資基金公司的每年虧損幅度在港幣 1200 萬元到港幣 1.55 億元之間，合計虧損港幣 4.59 億元。

從投資業務來看，中國投資基金公司投資了大陸的金礦、非上市公司股權、非上市期貨合約、還有境外基金產品等。其中 2017 年參與非上市期貨合約虧損幅度在 60% 左右。

年報顯示，2017 年年底時，中國投資基金公司資產淨值為港幣 4554.88 萬元，股本港幣 12.18 億元，每股資產淨值為港幣 0.04 元，明顯低於 2016 年年底的港幣 0.07 元。

若按去年年底的每股資產淨值來算，去年年底中國投資基金公司股價為港幣 8.57 元，對應市淨率超過了 210 倍。

中國投資基金公司 19 日收盤股價港幣 11.86 元，對應 2017 年年底每股淨資產港幣 0.04 元，對應 296.5 倍市淨率，以盤中高點港幣 13.74 元計算，可達到 343.5 倍。

從市值來看，1 年前的市值只有港幣 9 億元，而最新市值已達港幣 144 億元，今 (20) 日開盤後，市值下滑至港幣 134 億元。