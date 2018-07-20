【異動股】中璽國際(00264-HK)盤前拉升17% 留意成交少兼具不明朗因素

中璽國際(00264-HK)盤前報1.48元，升0.22元，升17.46%。成交16萬股，涉資23.68萬元。

中璽國際(00264-HK)公布，基於兩執行董事徐紅偉及黃詩樵涉P2P集資詐騙調查被暫停職務，為使獨立股東有更多時間考慮要約，要約人將要約截止時間及日期由7月19日下午4時正延長至7月25日下午4時正。於7月19日下午4時正，要約人已接獲合共1.1億股要約股份之15份有效接納，相當於公司已發行股份約28.71%。同時，公眾人士持有4286.4萬股股份，相當於公司已發行股份約11.2%，未符最低公眾持股量規定。

中璽國際已被要約人收購約2.299億股股份，佔已發行股本約60.09%，要約人由徐紅偉持有。

日前，該公司發出公布，指7月6日內容有關委任徐紅偉及黃詩樵為該公司執行董事。該公司董事注意到，網上新聞報道，徐先生及黃先生為一家中國內地P2P網絡借貸公司之核心創辦成員，彼等拖欠債務並遭深圳市公安局調查涉嫌集資詐騙。鑒於上述情況，董事會已於2018年7月16日議決即時暫停徐先生及黃先生之執行董事職務，以待該公司作出調查。

今年5月，中璽國際公布，控股股東著融環球持有，並抵押予茂宸(00273-HK)全資附屬茂宸資源財務的2.299億股公司股份，佔已發行股本約60.09%，因著融環球未能清償結欠貸款款項，故茂宸資源財務決定行使其於融資文件項下之權利，以執行證券押記及進行轉讓，向要約人耀環轉讓該批股份。

完成後，要約人須按例提出強制性無條件現金要約，每股要約價1.4824元，較停牌前溢價8.2%。涉資約2.26億元。

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