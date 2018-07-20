騰訊(00700-HK)ADR彈不起 內銀內險走軟

道指結束五連升，港股ADR指數收報27983點，跌27點。
騰訊控股(00700-HK)ADR持續弱勢，收報373.8元，較港收市跌1.8元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報74.01元，較港收市升0.81元；港交所(00388-HK)ADR收報232.12元，較港收市跌0.28元。
內銀內險股偏軟，建設銀行(00939-HK)收報6.68元，較港收市跌0.02元；工商銀行(01398-HK)收報5.39元，較港收市跌0.02元；中人壽(02628-HK)ADR收報19.64元，較港收市跌0.1元。
紐約8月期油升1%，布蘭特9月期油則微跌。中海油(00883-HK)ADR收報12.34元，較港收市升0.04元；中石油(00857-HK)ADR收報.54元，較港收市升0.02元；中石化(00386-HK)收報7.03元，無升跌。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報68.23元，較港收市升0.08元；聯通(00762-HK)ADR收報9.32元，較港收市升0.05元；中電信(00728-HK)ADR收報3.56元，較港收市跌0.01元。
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