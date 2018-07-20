市況不佳 易居今掛牌 暗盤跌破發行價 報13.9元

港股走勢低迷，今 (20) 日掛牌的大陸地產交易服務商易居企業控股 (2048-HK)，昨(19) 日暗盤市場向下，收報港幣 13.9 元，較上市價港幣 14.38 元低 3.3%，不計手續費，以每手 300 股計，帳面虧港幣 144 元。

恒指昨高開 133 點後，其後跟隨大陸股市掉頭向下，恒指一度跌破 28000 點關口，收跌 106 點，報 28010 點，創去年 9 月以來收市低位，交投持續淡靜。

市況不佳，拖累易居在暗盤市場的表現。根據輝立交易平台顯示，易居暗盤開報港幣 14.5 元已是最高位，之後持續回落，最多跌 5.4% 至港幣 13.6 元，收報港幣 13.9 元，低於發行價港幣 14.38 元，成交 85.8 萬股，涉及金額港幣 1190 萬元。

易居這次來港上市共發售約 3.23 億股，引入包括阿里旗下淘寶中國、恒地 (0012-HK) 副主席李家傑、華僑城 (3366-HK) 旗下華昌及新加坡城市發展為基石投資者，是繼小米 (1810-HK) 之後受市場注目的新股。

不過，招股期間港股市况轉差，影響易居招股表現，香港公開認購不足額，僅獲 73% 認購，佔招股股份總數 7.3%，一手中籤率為 100%；未獲認購股份會重新分配至國際配售部分；國際配售部分則獲適度超額認購。

易居亦以招股價下限港幣 14.38 元定價，集資淨額約港幣 44.34 億元，今日掛牌。

