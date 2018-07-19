易居企業招股認購不足額 下限14.38元定價 7月20日上市

易居企業集團 (2048-HK) 公告，公司發行 3.22 億股，發行價以招股價下限定價，每股港幣 14.38 元，每手 300 股，7 月 20 日上市。以港幣 14.38 港元計算，將獲得全球發售所得款淨額約港幣 44.34 億元。

易居 7 月 10-13 日公開招股，招股價介乎港幣 14.38-17.68 元，共發行約 3.22 億股。香港公開發售最終數目為 2366.25 萬股，相當於發售股份總數的 7.3%(任何超額配售權獲行使前)。國際發售項下提呈發售的發售股份獲適度超額認購。國際發售最終數目為 2.99 億股，相當於發售股份總數的 92.7%。

基礎投資者淘寶中國控股有限公司、Successful Lotus Limited、華僑城 (亞洲) 控股旗下華昌國際及 Educado Company Limited 已分別認購 2728.8 萬股、2086 萬股、7337 萬股及 1653.75 萬股發售股份。總數相當於發售股份總數約 42.76%。

有 3352 份認購一手 (300 股)，中籤率為百分百。

此外，聯交所准許公司向鴻昕投資有限公司、李思廉、黃文仔及郭廣昌分別配售 1080 萬股、810 萬股、1080 萬股及 54.5 萬股發售股份。

所得款淨額港幣 44.34 億元，28.0% 用於升級房地產資料系統；26.2% 擴張一手房代理服務的地理覆蓋範圍；23.3% 擴張房地產經紀網路服務的地理覆蓋範圍；7.3% 員工培訓；3.4% 品牌推廣；1.8% 開發綜合服務管理平臺；10.0% 用於一般營運資金。