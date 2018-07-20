美股盤後─川普不滿升息 銀行股下跌 道瓊收低134點

川普總統抨擊聯準會 (Fed) 升息，銀行股下跌，美國股市週四收低。



道瓊工業平均指數收低 134.79 點或 0.53% 至 25064.50。

Nasdaq 指數收低 29.15 點或 0.37% 至 7825.30。

S&P 500 指數收低 11.13 點或 0.40% 至 2804.49。

費城半導體指數收低 3.64 點或 0.27% 至 1365.82。

在接受 CNBC 訪問時，川普說，「我對 Fed 升息並不感到高興。每次經濟好轉，他們就要升息，我對升息感到不悅。但我還是讓他們做他們認為最該做的事。」

分析師說，「市場會忽略這件事，因為鮑爾會忽略這件事。川普是地產商，他認為升息總是不好。」

Fed 今年已二次升息，預期 2018 年底前，將再升息二次。

由於利率下降，銀行股下跌。摩根大通，花旗，美國銀行與摩根士丹利股價均下跌逾 1%。

貿易擔憂則依舊持續。投資人亦消化最新一批企業財報。

道瓊成份股 IBM 股價上漲逾 3%，該公司公布獲利與營收均高於預期。

eBay 股價下跌逾 10%，該公司公布營收與本季財報預估，讓人失望。但獲利則高於預期。

目前為止，逾 13% 的 S&P 500 企業已公布第二季財報，其中 85.1% 獲利高於預期。

投資人對本財報季期望甚高，接受 FactSet 機構調查的分析師平均預估，第二季企業獲利將較去年同期成長 20%。

分析師說，未來幾週，企業財報將是影響市場的主要因素。

本財報季進行時間，正值美國與部份貿易夥伴緊張升高之時。週四，歐盟貿易專員 Malmstrom 說，歐盟正擬定商品清單，準備對美國提高歐洲汽車關稅，進行報復。

上個月，美國總統川普威脅將把歐洲汽車的進口關稅，由 2.5% 調高至 20%。但商務部長羅斯說，美國是否會針對汽車提高關稅，目前尚言之過早。