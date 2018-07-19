比亞迪(01211-HK)中標共55億元廣州純電動客車招標項目

比亞迪股份(01211-HK)(002594-CN)公佈，公司控股子公司廣州市比亞迪汽車銷售有限公司參與投標廣州市一汽巴士有限公司、廣州市第二公共汽車公司、廣州市第三公共汽車公司、廣州市電車公司、廣州馬會巴士有限公司的“2018 年313台純電動客車招標項目(招標編號：0692-186BZHA40031)” (以下簡稱“投標項目一”)及“2018年1672台純電動客車招標項目(招標編號： GZGK18E069A0140Z)”(以下簡稱“投標項目二”)。該兩個投標項目分别由廣東省機電設備招標中心有限公司及廣州市國科招標代理有限公司進行招標。
近日，廣州市比亞迪汽車銷售有限公司收到分别來自廣東省機電設備招標中心有限公司及廣州市國科招標代理有限公司發來的《中標通知書》，確定廣州市比亞迪汽車銷售有限公司成為上述投標項目一和投標項目二的中標單位， 中標金額分别約為37.08億元人民幣及18.14億元人民幣。
更多精彩內容
請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)
財華香港網 (http://www.finet.hk)或
現代電視 (http://www.fintv.com)