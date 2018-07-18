美庫存意外增逾60萬桶 油價走跌 西德州原油逼近1個月低點

上週美國原油庫存意外增逾 60 萬桶，導致今 (18) 日油價走跌，西德州中級原油期貨價格，一度逼近 1 個月低點。

格林威治時間週三上午 7 點 50 分，布蘭特原油期貨下跌 60 美分，至每桶 71.56 美元；西德州中級原油期貨下跌 50 美分，至每桶 67.85 美元，逼近 1 個月低點。

美國石油協會 (API) 數據顯示，截至 7 月 13 日當週，美國原油庫存意外結束「四連降」，增加 62.9 萬桶，與分析師預期的減少 360 萬桶，落差極大。

美國能源資訊署 (EIA) 將於美東時間週三上午 10 點 30 分，公布原油相關數據。

根據路透社報導，ING 集團商品策略師 Warren Patterson 認為，若 EIA 的數據與 API 相去不遠，油價將進一步承壓。

投資人擔心，美國引發的諸多貿易爭端，恐對全球經濟與能源需求，造成負面影響。

國際信評機構惠譽旗下研究公司 BMI Research 稱，就原油需求來看，美國和中國之間的貿易爭端加劇，恐拖累全球經濟。

台北時間週三下午 5 點 27 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.07%，至每桶 71.39 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.93%，至每桶 67.45 美元。