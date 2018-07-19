工具機、車用出貨加持 崧騰Q2營收創高 H2車用貢獻有望大躍進

崧騰 (3484)5、6 月營收皆繳出年增近兩成的成績，也帶動第二季營收創下單季新高紀錄，達 10.5 億元，年增 18.7%。崧騰表示，除了資訊及消費電子外，第二季在工具機及車用部分的終端客戶需求皆有成長，成為推升營收成長的主要原因，然第二季原物料成本仍維持高檔，因此獲利應與第一季表現持穩。崧騰近年積極跨入車用領域，崧騰指出，「一直在耕耘車用領域，現在的機會比較多」，下半年陸續有許多新能源車的合作在洽談當中，產品以機構零組件為主，今年車用營收貢獻將較去年大幅成長。且今年在車用領域投入較多資本，用於研發、測試、新增產線上，目前打算規劃車用的獨立產區，以符合安規認證要求，對於今年車用成長樂觀看待。



而在醫療部分，崧騰去年在桃園大園投入 2.3 億元成立新廠，研發醫療產品，崧騰指出，該廠定位為示範廠區，而由於醫療產品認證發酵時間較長，目前只有小量的產品營收貢獻，整體醫療產品對營收仍只有小量貢獻。



此外，崧騰去年因德國客戶將生產重心移往東南亞，因此配合預留柬埔寨產線，導致該廠虧損，崧騰也提到，目前柬埔寨廠仍在計畫性停產當中，持續配合客戶調整產線，最快要到第四季才重啟拉貨，目前仍為調整狀態。

