崧騰攻醫療及電動車 下半年陸續見成果

零組件廠崧騰 (3484-TW) 表示，目前工具機及家電仍是營收主要動能，不過醫療及電動車是接下來成長方向，其中桃園大園廠已在配合客戶生產醫療產品，包括給藥機等，電動車則主攻汽車及機車，預料下半年起將陸續會有所成果。

崧騰今 (12) 日獲邀出席櫃買中心業績發表會，公司表示，主要產品分為 4 大領域，包括工具機、白色家電、車用及資通訊產品，其中工具機產品有機構建、控制、開關、馬達等，主要是少量多樣，可以提供的產品越多，就可以讓客戶一次購足。

車用部分，則是鎖定電動車跟電動機車，崧騰表示，公司優勢在於解決電的能力，電動車是未來發展方向，但是因為還在耕耘階段，目前營收比重約 1% 左右。資通訊部分，則是既有的核心產品。

崧騰表示，工具機對開關是比較嚴格要求的，因為每天都要使用，信賴性要求高，不像資通訊一般只會要求 2.5 萬次，但是工具機則是會要求 50 萬次，而且公司會再把控制跟開關整合，競爭對手就不會那麼多。

電動車部分，崧騰已經打入特斯拉供應鏈，主要供應電池高壓連接器，至於機車則打入台廠供應鏈，出貨車裝充電組。

醫療部分，未來目標是要生產給藥裝置，崧騰表示，這些目前是由國際大廠掌握，短期不會有很大營收貢獻，但是先切入新創企業，跟台、美、歐的公司合作，協助他們開發，目前醫療營收主要是服務收入。