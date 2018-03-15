中鋼集團子公司中碳屏南碳材料工廠今日落成 跨入石墨產品生產

中鋼 (2002) 集團子公司中碳於今 (15) 日在屏東縣枋寮鄉屏南工業區，舉辦碳材料工廠落成啟用典禮。中碳董事長林弘男指出，隨著歐洲等主要國家政府制訂停售或禁止燃油車的時間表，未來電動車市場將進入高速成長的黃金時代。中碳屏南碳材料工廠是台灣第一座石墨產品生產工廠，建廠工程採用環保綠建材，全廠採自動化生產與監控，並配置先進環保設備。此外，主要生產「介相石墨碳微球」產品，更是鋰離子電池關鍵材料，設計年產能為 2,000 公噸，將可搭上電動車及儲能產業快速成長趨勢。



中碳屏南碳材料工廠除提供綠能產業所需產品外，廠房屋頂亦建置約 390KW 裝置容量的太陽光電系統，擴大屏東縣綠能發展能量。



中碳自 2000 年開始投入鋰離子電池負極材料開發，生產的「介相石墨碳微球」產品，可使用於電動汽 (機) 車、風能及太陽能發電儲能電池。



此外，中碳亦積極開發「高比表面積活性碳」，能應用於輕軌電車與風力發電超級電容器以及汽車啟停用鉛碳電池等用途，除提升中碳本身產業競爭力，成為煤化學及碳材料的領航企業外，也朝著中鋼集團永續發展的願景目標，持續不斷邁進。



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