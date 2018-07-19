銀河證券(601881-CN)擬收購銀河基金50%股權

銀河證券(601881-CN)7月18日晚間發佈公告，擬收購銀河證券控股股東中國銀河金融控股有限責任公司(簡稱“銀河金控”)所持有的銀河基金管理有限公司(簡稱“銀河基金”)50%股權。

截至7月18日，銀河金控是銀河基金的控股股東，持有銀河基金50%股權。中國石油天然氣集團、首都機場集團公司、上海城投(集團)、湖南電廣傳媒各持有銀河基金12.5%股權。而銀河金控持有銀河證券50.91%股權。中央匯金是銀河金控的控股股東。

銀河基金成立於2002年6月14日，註冊資本2億元。截至今年5月31日，銀河基金資產總額11.13億元，資產淨額8.37億元;2017年銀河基金實現營業收入5.84億元，淨利潤1.79億元。

銀河證券表示，本次交易的目的在於豐富與完善公司的資產管理業務產品線，增強公司經紀業務、研究、金融產品銷售業務等與基金業務協同發展，促進公司‘大資管’戰略的落地，更好地滿足客戶綜合性財富管理需求。本次交易將有利於優化公司收入結構，提升公司核心競爭力。此次交易構成關聯交易，預計不構成重大資產重組，目前尚未確定交易最終價格，尚需證監會批準。

來源：證券時報

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