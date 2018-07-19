〈財報〉進口鋼鋁關稅波及 美鋁下調今年EBITDA預估

由於進口鋼鋁課稅政策、能源成本提高，美國鋁業 (Alcoa) (AA-US) 在 18 日盤後發布第二季財報，並宣布下調 2018 年的 EBITDA。

消息傳出，美國鋁業 (Alcoa) (AA-US) 盤後一度大跌 2.4 %，拖累競爭對手世紀鋁業 (CENX-US) 亦跌 1%，累計近三個月美國鋁業跌幅已達 20.37%。

美鋁股價江波圖 圖片來源：google

美國鋁業第二季財報揭露，受益於美元走強和鋁 (氧化鋁) 價上漲，該季營收為 36 億美元，EBITDA 達 9.04 億美元，每股純益 (EPS) 為 1.52 美元，優於華爾街原先預期。

然而，因為鋼鋁進口關稅、能源成本提高，該公司決定下調 2018 年的 EBITDA。

美國鋁業在加拿大設有 3 間冶煉廠生產，再回銷美國，這些從加拿大進口的鋁因為鋼鐵關稅，額外關稅成本達 1200-1400 萬美元。

加上石油、天然氣成本上漲，西班牙、挪威和西北太平洋等國電價上漲，導致稅後純益將減少了 2200 萬美元。

該公司執行長 Roy Harvey 點出困境，就算全美鋁的供應量恢復，仍然都需要向加拿大進口 60% 的氧化鋁。

最新預估，美國鋁業下調的 EBITDA 會比原先預估的 32-37 億美元還低，落在 30-32 億美元之間。

美國在 6 月 1 日取消對加拿大、墨西哥和歐盟等貿易夥伴的豁免待遇，進口鋼、鋁材祭出各為 25% 和 10% 的重稅，美國鋁業依賴進口，因此並未完全受惠。