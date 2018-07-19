港股盤前—美股勢如破竹 港股命脈仍在A股表現

今天推介 - 華能新能源（958）

1) 港股週三高開低走。承接美股週二的反覆走高，恆指高開約 170 點後曾上升超過 200 點，但午後在人民幣走弱及 A 股轉升為跌下，升幅完全蒸發，指數更一度倒跌 136 點。尾市跌幅稍有收窄，最終恆指收報 28117 點，下跌 65 點。大市成交按日下跌約 3% 至 762 億。滬深港通成交金額按日上升約 8% 至 82 億；流向仍為淨流出，金額約 5 億。

板塊方面，物管、醫藥及教育股又見強勢，電力和體育用品股表現更見突出。另外，港交所與滬深交易所達成共識，盡快研究將同股不同權公司納入港股通的新補充機制具體方案。消息刺激小米（1810）早市再創上市新高。平安好醫生（1833）和碧桂園服務（6098）等多隻符合被納入條件的更升勢亮麗。相反，瑞聲（2018）因有大行調低評級而下挫，中興（763）沽壓也頗大，內銀弱勢也持續。



做空方面，佔大市成交持平在 12.0%。牛熊証街貨比重最新轉為 52:48，重貨區方面，熊証重貨區下移至 28700-28799，牛証則分散在 27800-28099。

簡評：明顯地，恆指昨天再一次被疲弱不堪的 A 股拖跨。不久之前筆者曾用過「A 股不反彈，港股無運行」為題，現今的形勢好像更貼切。人民幣午後的急瀉應該是昨天 A 股 2800 點得而復失的主因，而港股中的內銀和內房也往往成為 A 股走弱後的出氣袋，市場也懶理內銀高達 5 厘以上的派息率和內房越拉越闊的淨資產折讓。



和週二比較，昨天的下跌相對溫和，近月強勢的板塊也見資金回流。除了港股通概念股異軍突起外，筆者的雷達也察覺了有些中期業績應不俗的公司也有追捧，如金界（3918）和華電國際（1071）（均有大行報告護航）；已發盈喜公告的公司走勢也相對強，如龍工 （3339）和 TCL 電子（1070）。



從做空比率、A 股弱勢和大量牛証屯積在 27800-28099 上看，恆指下行風險依然頗高，績優股應是另類的避風港吧！風能是另一板塊應可交出亮麗的上半年業績，龍源（916）和華能新能源（958）上半年度的發電量均有一成多的增長，可留意。

2) 受摩根士丹利聯次季業績理帶動下，美股先跌後回升，道指收市五連漲，收升 79 點或 0.32%，標指上升 0.22% 但納指則微跌 1 點。收市後公布業績的 eBay 及美國運通則遜預期。美國鋁業也調低全年盈利預測。但 IBM 季績則優於預期。美國原油庫存意外地不跌反升，但紐約期油先跌後倒升 1%。十年期國債債息上升至 2.875%。港股 ADR 上升 194 點，相當於恆指 28311 點水平。

3) 新股訊息—2 隻新股將於今天開始買賣，下為暗盤表現 ：

齊魯高速 （1576）- 招股價 2.5， 暗盤收報 2.54。

凱富善集團（8512) - 招股價 0.295，暗盤收報 0.45。

博駿教育（1758）將在 7 月 19 至 24 日招股，並於同月 31 日在主板掛牌。招股價定於每股 1.99 至 2.36 港元。每手 2000 股。

4) 個股消息：

盈喜 - 自動系統 （771）、昂納科技 （877）、廣南集團 （1203）。

吉利汽車（175）公布，向大股東收購大江東、貴陽及 DMA 全部股權，合共作價逾 31.74 億元。三間公司的預期投產期均在今年的第三及第四季。



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