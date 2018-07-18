三大法人合買86.44億元 外資買超集中面板股 連買鴻海4個交易日

台股今 (18) 日在蘋概三雄帶頭衝鋒下，指數最高一度站上 10872.74 點，不過受到股后國巨走弱影響，終場僅上漲 63.47 點、以 10842.46 點作收。三大法人部分，外資與陸資買超 88.86 億元，投信賣超 2.14 億元，自營商賣超 0.28 億元，合計三大法人買超 86.44 億元，其中，鴻海已獲外資連續買超 4 日，外資今日買超集中面板股，友達、群創皆獲外資買超。

外資今日買超集中電子、金融股，其中友達外資買超張數逾萬張，華邦電、群創，外資買超張數皆逾 3000 張，遠東新、合庫金、新光金、開發金也獲外資買超。

外資集中市場買超第 1 名為友達、買超 29701 張，第 2 名為群創、買超 8853.5 張，第 3 名英業達、買超 8455 張，第 4 名中鋼、買超 8353 張，第 5 名元大台灣 50、買超 7736 張，第 6 名合庫金、買超 7308 張，第 7 名華邦電、買超 7277 張，第 8 名鴻海、買超 7088 張，第 9 名新光金、買超 6115 張，第 10 名元大滬深 300 正 2、買超 5963 張。

外資集中市場賣超第 1 名南亞科、賣超 14386 張，第 2 名富邦 VIX、賣超 12964 張，第 3 名聯電、賣超 11318 張，第 4 名兆豐金、賣超 3866 張，第 5 名中工、賣超 3601 張，第 6 名華南金 、賣超 3475 張，第 7 名中信金、賣超 2767 張，第 8 名元大台灣 50 反 1、賣超 2601 張，第 9 名綠悅 - KY、賣超 2421 張，第 10 名瀚宇博、賣超 2315 張。

投信集中市場買超第 1 名聯電、買超 5606 張，第 2 名台積電、買超 1882 張，第 3 名智邦、買超 1756 張，第 4 名合晶、買超 1116 張，第 5 名創意、買超 1001 張，投信集中市場賣超第 1 名強茂、賣超 2664 張，第 2 名南亞科、賣超 2092 張，第 3 名奇力新、賣超 1976 張，第 4 名達方、賣超 1398 張，第 5 名聯茂、賣超 1332 張。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，美股周二強彈、亞股卻震盪，顯示資金未回流到亞洲，亞股表現相對落後，台股雖受周二美股強彈而翻揚，但外資操作並未如想像中樂觀，盤勢仍維持保守格局。