【永豐期貨】台指選擇權盤後－蘋概股強勢 台股重返半年線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 58 點至 10716 點。價差方面，台指期為逆價差 - 126.46 點，電子期逆價差 - 4.77 點，金融期為逆價差 - 18.58 點。現貨部分，三大法人買超 85.86 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1915 口至 6112 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 3834 口至 37039 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2015 口至 17961 口。

週二美股四大指數在科技股帶動下收紅，S&P 創波段新高，Nasdaq 更刷新歷史新高，台指期夜盤也受激勵向上走揚，在亞股早盤普遍強勢下，加權指數以 10811.43 開出，同時陸股早盤走強也激勵台股在平盤之上震盪，不過期貨適逢月結算，昨日未平倉的最大量支撐壓力區落在 10600~10800，莊家壓抑指數誘因加上半年線反壓，調節賣壓增強使半年線得而復失，加權指數反轉走低滑落至平盤附近整理，午盤後多軍買單敲進鴻海、台塑化等權值股拉抬指數，推升台股站穩 10800 點，終場加權指數上漲 63.47 點或 0.589%，收在 10842.46 點，成交量能 1630.19 億，較前一日增加 276.29 億。整體而言，週三日 K 以紅棒帶上下影線收復季線，近四天在不到 150 點的區間內形成箱型整理格局，而陸股今日在 1:30 後由紅翻黑，對多方信心相對不利，因此台股短線還是呈現震盪打底格局。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10900 點，賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11100 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值維持 1.13，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 17.38% 降至 11.39%，賣權平均隱含波動率由 18.46% 降至 14.63%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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