紐約匯市—褐皮書更樂觀、鮑爾淡化貿易戰 美元登上3週高點

週三 (18 日) 交易，Fed 褐皮書報告以及主席鮑爾 (Jerome Powell) 對美國經濟的樂觀評估支撐美元，美元登上 3 週高點。

在週二的國會證詞中，鮑爾稱他相信美國處於多年穩定成長的狀態，並淡化了日益加劇的貿易衝突對美國經濟造成的風險。

週三他在眾議院重申了他的言論，雖然鮑爾沒有改變對美國貨幣政策的未來預期，但交易者認為他的言論表明，當局對美元兌競爭貨幣在近期 3 個月內接近 6% 的漲幅覺得適宜。

華盛頓聯邦外匯交易所首席市場分析師 Omer Esiner 表示，「就目前而言，市場認為 Fed 不太擔憂貿易戰可能帶來的衝擊，Fed 的評論焦點在於 Fed 和其他央行之間政策前景的分歧，我們認為這支撐了美元走強。」

ICE 美元指數上升 0.16% 至 95.10，稍早觸及 3 週高點並接近 6 月下旬觸及的一年高點 95.53。

WSJ 美元指數上漲了 0.1％。



數據方面，美國 6 月份房屋開工率下降 12.3%，這短暫削弱了美元漲幅，但美元仍守住兌相較高收益貨幣大部分的漲幅，如兌澳元、加元和紐元。

雖然殖利率曲線扁平化和通膨調整後的殖利率下降等證據顯示，美國經濟可能接近頂峰，令市場擔憂，但美國和其他主要市場的利差越來越擴大，這點仍支撐美元上漲。



Fed 預計今年再升息 2 次，以對應不斷上升的通膨壓力。相比之下，ECB 預計要到 2019 年中期才展開升息。在美國持續升息而多數其他央行卻只試探般邁向貨幣正常化，許多分析師預期這會加強美元漲勢。RBC 預期年底歐元兌美元達 1.12 美元。

英鎊兌美元走疲，自週二晚間的 1.3116 美元下滑至 1.3054 美元。跡象顯示，英國通膨壓力緩解，這可能讓英國央行遲疑是否要升息，市場參與者仍預期英國央行將調升關鍵利率 25 個基點。



美元兌日圓上漲到 113.12 日圓，為 1 月 9 日以來最高點，爾後收斂至 112.83 日圓。

歐元兌美元下跌 0.13% 至 1.1644 美元。