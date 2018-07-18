蘋果背光模組訂單湧入 台郡提前滿單 今年將再大賺一個股本

適逢蘋果啟動新款平板、NB 與手機零組件的拉貨潮，台系 PCB 產業整體動起來，其中台郡 (6269) 因接獲大筆背光模組軟板訂單，產線提前大滿載。業界更傳出，台郡不單第三季業績表現將會優於預期，今年全年再度賺進一個股本無虞。蘋果去年推出無線充電板，因其設計採用軟板，幫助台郡去年業績與獲利大進補，但今年蘋果變更設計，以線圈取代軟板，導致台郡大掉單，法人圈也將台郡今年的營收與獲利預估值大舉下調，先前法人圈普遍預估，台郡今年每股淨利將只剩下 8 元多，獲利較去年衰退 2 成。



而去年蘋果的背光模組軟板供應商為嘉聯益 (6153) 佔多數，僅少量由台郡供應，但嘉聯益今年將產能全押在 LCP 天線用軟板後，已經無力供應蘋果背光模組用軟板，蘋果遂將全數背光模組用軟板訂單，全數轉給台郡。



尤其進入 7 月後，蘋果更因替新款平板、NB 提前備貨，大舉擴大對台郡釋出背光模組用軟板訂單，致使台郡提前在 7 月份就宣告大滿單。連帶業界更傳出，台郡第三季業績彈升力道，有望優於市場預期，尤其蘋果所有新款商品的背光模組板訂單數量甚大，台郡通吃，在此大單挹注下，業界傳出，台郡今年業績與獲利將優於去年，今年全年再度大賺一個股本以上，沒有問題。