英瑞-KY柬埔寨廠今年虧損可望減少一半 AVA全年挑戰轉盈

汽車 AM 水箱廠英瑞 - KY(1592) 積極降低柬埔寨及 AVA 虧損，其中柬埔寨廠今年虧損可望較去年減少一半，而斥資 600 萬歐元併購的歐洲通路商 AVA 今年可望轉虧為盈，並加速歐洲市場的開發，搶攻歐洲市場。英瑞柬埔寨廠於 2016 年 3 月開始導入量產，2017 年只有出貨 20 至 30 萬台，全年虧損約 300 萬美金，在揚州廠的日系團隊轉往柬埔寨廠進行產能優化後，2018 年的目標虧損能較 2017 年減半。

至於斥資 600 萬歐元併購的歐洲通路商 AVA，2017 年營收約 2700 萬歐元，小幅虧損 100 多萬歐元，2018 年營收目標達 3500 萬歐元，全年目標轉虧為盈，並加速歐洲市場的開發，提升公司知名度並持續進行資源整合搶攻歐洲市場，讓效益可逐步顯現。

英瑞於去年 8 月終止與最大客戶 Advance 的業務往來，雖然已切入目前北美最大汽車水箱通路商 AutoZone 的供應鏈，不過由於出貨初期 AutoZone 對於品管的要求非常嚴格，導致上半年出貨遠低於預期，累計前 5 月總出貨量約 5.9 萬顆，不過目前品質已經達到 AutoZone 的要求，預期下半年出貨狀況可望較上半年明顯改善。