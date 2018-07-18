【大行報告】美銀美林：基金經理削減全球股票配比 貿易戰是最大風險



美銀美林最新的月度調查周二顯示，基金經理已將股票配比削減至2016年11月以來最低水平，60%的投資者認為貿易戰對市場構成最大風險。

美銀美林的7月調查顯示，全球基金經理將股票配比削減14個百分點，降至凈超配19%，為美國總統特朗普當選以來最低水平。

貿易戰被認定是最大的尾部風險，在此同時有19%的受訪者認為尾部風險在於美國聯邦儲備委員會(FED/美聯儲)或者是歐洲央行做出錯誤的強硬政策。

特朗普在過去一個月已經進一步拉高對美國主要貿易夥伴的抨擊，對中國進口品開征關稅，並揚言將會擴大課稅範圍，在此同時將歐盟貼上「貿易敵手」的標簽。

美銀美林稱，這項調查是在7月6-12日之間進行。

「本月投資者人氣看空，調查受訪者憂心可能的貿易戰帶來的風險，」美銀美林首席投資策略師Michael Hartnett稱，「股票配比明顯下降，與此同時增長及獲利預期下滑。」

但投資者仍看多美股，超配比重達到9%，為2017年2月以來最高。而歐元區股票配比則降至凈超配12%，為2016年12月以來最低。

FAANG(Facebook、蘋果、亞馬遜、網飛和谷歌)，以及BAT(百度、阿裏巴巴和騰訊)等科技股連續第六個月最受投資人歡迎。「看空新興市場股票」的比率為12%，「做多石油」的比率為10%。

對英國股票的配置上升至凈低配18%，為逾兩年來最高。自2016年6月英國投票決定退出歐盟以來，投資人對英國的信心低迷，不過最近幾個月英鎊疲軟提振了股市。



路透倫敦7月17日

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