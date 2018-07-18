長三角地區加速5G網絡建設 未來四年投資2000億

據經濟參考報獲悉，長三角三省一市政府與中國電信、中國移動、中國聯通、中國鐵塔已簽署《5G先試先用推動長三角數字經濟率先發展戰略合作框架協議》，各方將圍繞連接、樞紐、計算、感知等5G基礎設施建設開展廣泛深入的戰略合作。

根據框架協議，今年長三角將建成國内規模最大的5G外場技術試驗網，2019年率先在國内開展試商用，2020年成為國内首批正式商用的地區之一，併同步推進5G應用及產業鏈協同發展。

根據三大運營商公佈的5G試點城市名單，上海、南京、杭州、蘇州四個長三角節點城市均已入圍。上述城市的試點工作已按計劃展開。以上海為例，三大運營商當地分公司均表示，將對標國際最高標準最好水平，建設上海地區的5G網絡，2018年驗證5G端到端組網能力，為2019年試商用、2020年全面商用奠定基礎;期間，還將展開物聯網、車聯網、智慧城市等應用測試，進一步探索各類5G應用和業務。

此外，三大運營商還將協調上海、江蘇、浙江、安徽等地分公司，在建設5G基礎設施的基礎上，加快實現長三角區域内的5G網絡先行先用、數據中心圈層式佈局優化、區域智能大腦等，積極助力醫保、社保、公交等公共服務的互通，助力三省一市政府部門建設跨區域的人口、交通、環境等聯動監管平台。

依據《長江三角洲城市群發展規劃》，到2021年，中國電信、中國移動、中國聯通、中國鐵塔將在長三角累計投入資金超過2000億元進行5G基礎設施建設。在此期間，長三角地區還將以上海亞太信息通信樞紐和南京、杭州等國家級互聯網骨幹直連點為基礎，加快區域通信樞紐和骨幹網建設，打造世界級信息通信樞紐。

來源： 經濟參考報

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